Düsseldorfer Hundetrainer gibt Tipps Wie man den Restaurantbesuch mit Hund vorher üben kann

Info

Grundrepertoire eines Filmhundes: Wenn Dirk Lenzen mit Hunden trainiert, die bei Film- und TV-Produktionen mitmachen sollen, gehört das Einüben von Restaurantbesuchen in der Regel dazu.



Kaffeeklatsch mit Hund: Regelmäßig bietet Dirk Lenzen seinen Kaffeeklatsch-Workshop an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher lohnt sich eine frühe Anmeldung. Die Treffen finden jeweils samstags um 14.30 Uhr auf dem Trainingsgelände von „Animalstar“ am Löricker Sporthafen statt. Termine und Anmeldungen unter: www.animalstar.de