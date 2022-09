Tiere in Düsseldorf : Wo Springen vom Beckenrand erlaubt ist

Yvonne Stüsgen schwimmt eine Runde mit ihrem dreijährigen Golden Retriever Sunny. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Zum Abschluss der Freibadsaison gab die Bädergesellschaft die Schwimmbecken im Strandbad Lörick für Vierbeiner frei. Trotz des Regens kamen viele Hundebesitzer.

Von Nicole Esch

Ganz geheuer scheint den Hunden diese Sache noch nicht zu sein. Vorsichtig stehen die Vierbeiner am Ende der grünen Rampe und schauen ins Schwimmbecken. Manche tauchen kurz eine Pfote ins Wasser, andere drehen direkt wieder um. „Spring, spring“, rufen einige Hundehalter und werfen Spielzeug ins Wasser. „Mit einer Leberwurst ginge das besser“, scherzt eine Frau. Noch wird für den Wettkampf im Weitspringen geübt. „Manche Hunde sind knüppelhart und springen einfach rein. Andere sind eher vorsichtig“, sagt Dirk Lenzen von der Hundeschule Animalstar, die gemeinsam mit der Bädergesellschaft Düsseldorf das Hundeschwimmen im Löricker Freibad veranstaltet.

Nach einigen Versuchen wird allmählich auch die belgische Schäferhündin Ghidora immer sicherer und springt am Ende mit Schwung ins Wasser. Mit 2,50 Metern holt sie sich im Wettkampf den ersten Platz und sichert sich eine prall gefüllte Tasche mit Dingen, die jedes Hunde- und Halterherz erfreuen.

Info Neue Hunde für Film und Fernsehen gesucht Termin Das Hundeschwimmen läutet das Ende der Freibadsaison ein. Für Menschen endete die Badesaison im Löricker Bad allerdings bereits am 4. September. Nach dem Hundeschwimmen wird das Freibad winterfest gemacht. Organisator Dirk Lenzen betreibt eine Hundeschule und ist Filmtiertrainer. Auch das Hundeschwimmen nutzt er, um nach neuen Stars für Film- und TV-Produktionen Ausschau zu halten.

Auf dem Gelände des Löricker Freibades geht es insgesamt wuselig zu. Hunde laufen dort durcheinander, toben und beschnuppern sich. Manche springen vom Beckenrand ins Wasser, um ihr Spielzeug wieder aus dem Pool zu holen. Andere bellen es einfach nur an. Und wieder andere warten lieber an der Imbissbude, ob dort vielleicht etwas für sie abfällt.

„Mit den vielen Hunden hier ist das ein Paradies für Balu“, sagt Besucher Timo Lausberg aus Mörsenbroich. Sein italienischer Wasserhund fühlt sich eigentlich vom Wasser magisch angezogen, geht gern in kleine Flüsse und Teiche. Von seinem ersten Mal im Schwimmbad scheint Balu aber noch nicht so überzeugt. Kaum ist er mal im Becken, will er auch schon wieder raus. Nur mit Leckerlis kann ihn die Familie zum Schwimmen überreden.

Auch der Mini Australian Shepherd Ben schwimmt gern im Rhein und ebenso in der Nordsee, wie Besitzerin Angela Ströthoff erklärt. „Aber hier ist das doch etwas anderes. Ben hatte eben Schwierigkeiten, aus dem Becken zu kommen, und jetzt mag er nicht mehr.“ Statt ins Wasser zu gehen, wartet der kluge Hund nun also am Beckenrand, bis die kleine schwimmende Boje angetrieben wird, und holt sie dann heraus. Kopfarbeit sei für diese Hunderasse sehr relevant, sagt die Lörickerin. „Viele sagen, dass sie eine Menge Auslauf brauchen, um ausgelastet zu sein. Die Kopfarbeit ist aber wichtiger.“

Daher trainiert Ben in einem Neusser Hundeverein, seit er ein Welpe war. Das Hundeschwimmen findet seine Besitzerin gut. „Das könnte gerne öfter stattfinden“, sagt sie – räumt aber ein, dass das schwerlich möglich sei. Das Einzige, was ihr fehle, seien mehr Info- und Verkaufsstände. Die seien in diesem Jahr recht rar.

Das liege daran, dass die Planungszeit dieses Jahr sehr knapp war, erklärt Lenzen, der sich freut, das Schwimmen nach der zweijährigen coronabedingten Pause wieder anzubieten. „Leider sind aber wegen des Wetters nicht so viele gekommen. Das finde ich traurig“, sagt er.