Treffen auf dem Areal Böhler Hunderte Netzwerker trafen sich zum ersten „Düsseldorf In“ des Jahres

Am Montagabend wurde es voll im Kesselhaus: Zum ersten „Düsseldorf In“ des Jahres waren mehr als 400 Gäste auf dem Areal Böhler zusammengekommen, um sich in entspannter Atmosphäre zu unterhalten. Dabei ging es auch um die vielen Highlights, die in diesem Jahr auf Düsseldorf zukommen werden. Der letzte Termin im vergangenen Jahr lag schon drei Monate zurück.