Tiere in Düsseldorf : Hundeauslaufplatz in Flingern gesucht

Viele Hundebesitzer in Flingern würden sich einen Hundeauslauf im Stadtwerkepark wünschen. Doch die Stadt blockt ab. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Der einzige Hundeauslaufplatz wurde vor zwei Jahren geschlossen. Eine von der Stadt versprochene Alternative lässt auf sich warten. Die Tierfreunde favorisieren den Stadtwerkepark als Standort.

In den zurückliegenden, bisweilen ziemlich tristen Monaten haben sich viele Menschen in Düsseldorf einen Hund angeschafft. Um ein wenig Gesellschaft im Homeoffice oder überhaupt einen echten Grund zu haben, das Haus zu verlassen. Wohl dem, der am Rhein, in Waldnähe oder zumindest in nicht allzu weiter Entfernung eines Hundeauslaufplatzes wohnt. In diesen eingezäunten Gehegen ist es zwar auch nicht immer das reinste Vergnügen, für die Vierbeiner herumzutollen. Herrchen oder Frauchen dürfen ihre Tier aber zumindest straffrei von der Leine lassen. Und die Hunde können soziale Kontakte zu Artgenossen knüpfen.

Nun, in Flingern, ist das anders. Anna Kirsch hat seit drei Jahren einen Hund und zumindest bis vor zwei Jahren gab es an der Moskauer Straße einen Hundeauslauf, der auch viel genutzt wurde. „Das war eine tolle Anlaufstelle für alle Hundebesitzer in der Gegend. Leider musste der Hundeauslauf einem neuen Hotel weichen, das direkt neben ein weiteres neues Hotel gebaut wurde, nicht unweit von dem dritten neuen Hotel, das am Höherweg gebaut wird“, erzählt Kirsch sarkastisch. Sie fährt oft mit ihrem Hund im Auto an den Rhein oder in den Wald, „aber das kann man auch nicht dauernd und am besten noch dreimal am Tag machen“.

Es gab dann einen Aushang vom Gartenamt, dass man nach einem alternativen Platz Ausschau halte. Und davon gibt es genug, findet nicht nur Anna Kirsch: „Moskauer Park, WGZ-Bank-Park oder mein Favorit: die brache Wiese zwischen dem Bauhaus Flingern und dem Betriebsgelände des Kraftwerks Flingern. Hier gibt es keine Anwohner, die sich über bellende Hunde beschweren könnten, und das Gelände ist bereits eingezäunt.“ Das könnte sich allerdings als schwierig erweisen, denn die Fläche gehört Bauhaus, und der Heimwerkermarkt plant einen Neubau.

Jedenfalls: Bis heute ist nichts geschehen. „Anfragen an das Gartenamt durch verschiedene Hundebesitzer, darunter auch ich, blieben ohne Antwort“, wundert sich die junge Frau. Rudolf Mayer hatte sich ebenfalls nach der Schließung des Hundeauslaufes an der Moskauer Straße an das Gartenamt gewandt und Vorschläge für Alternativen aufgelistet – er erhielt keine Antwort. Die Grünen in der Bezirksvertretung 2 hatten darüber hinaus schon Mitte 2019 bei der Verwaltung angefragt, ob sich das östliche Ende des Stadtwerkeparks nicht für diese Zwecke eignen würde. „Das ginge nicht, es sei zu wenig Platz vorhanden“, fasst der Grüne Harald Schwenk die Antwort des Gartenamtes zusammen.

Aber jetzt gibt es einen zweiten Versuch, die SPD hat erfolgreich beantragt, dass die Verwaltung damit beauftragt wird, einen geeigneten Ort für die Einrichtung einer Hundefreilauffläche in Flingern-Süd zu finden. Geprüft werden soll dabei insbesondere die Brache an der Albertstraße neben der Waschanlage. Die müsste zwar noch aufwändig hergerichtet werden, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Genau darauf bezieht sich auch die Stadt auf Nachfrage. Dem Gartenamt liege aktuell jener politischer Antrag aus der Bezirksvertretung 2 vor, sagt Stadtsprecher Manuel Bieker. Die Mitarbeiter würden den Sachverhalt nun prüfen. „Voraussichtlich ab Ende August liegen Ergebnisse dazu vor“, stellt er in Aussicht. Ob dann womöglich auch Hundebesitzer bei einer Gestaltung einbezogen würden, werde sich dann zeigen.