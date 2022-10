Wandbild in Flingern-Nord : Hund von „Tor zu Flingern“ wird 20 Jahre alt

Flingern Der Familienhund war die letzte Inspiration für das große Wandbild an der Ackerstraße in Flingern-Nord. Heute hat Hund B.B. Geburtstag.

Schon 20 Jahre ist es her, dass Hund B.B. ein Teil der Familie Buchwald wurde. Zum 40. Geburtstag ihres Schwiegersohns haben Heide und Günter Buchwald den Hund als Geschenk in die Familie gebracht. Heute wird der Schwiegersohn 60, und Hund B.B. feiert seinen 20. Geburtstag.

Nur ein paar Tage nachdem B.B., dessen Name für die Initialen ihrer Tochter steht, ein Teil der Familie wurde, hat er einen wichtigen Einfluss auf ein großes Projekt gehabt. Gemeinsam mit den Künstlern Klaus Klinger und den Majobrothers haben die Buchwalds Anfang der frühen 2000er ein Kunstwerk erstellt, das seit 2005 ihre Hauswand an der Ackerstraße 59 schmückt.

Monatelang haben sie gemeinsam Ideen gesammelt, nach und nach sei das Werk immer weiter gewachsen. Ein großer Teil der Geschichte von Flingern ist an der Hauswand der Buchwalds, die seit 1968 dort leben, verewigt. So wurden beispielsweise der Serienmörder Peter Kürten, der Graf Mocca von Tonelli und die Firma Henkel dort verewigt.

Die letzte Inspiration für dieses Bild war Hund B.B.: Eine Künstlerin aus dem Umkreis der Familie habe sich vom ersten Moment an in den Hund verliebt. Auf dem Wandbild ist sie ebenfalls verewigt, wie sie auf das Hundewelpen hinabblickt. Das Motiv habe sich wegen seiner zehn Zentimeter dicken Dämmung so gut an der Hauswand gehalten. „Demnächst wollen wir es aufhübschen lassen.“