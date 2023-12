Prozess in Düsseldorf Hund ohne Futter in dunklem Badezimmer eingesperrt – Besitzer muss zahlen

Ein Anblick zum Erbarmen bot sich Rettungskräften, als sie im Januar 2023 über ein Fenster in eine Wohnung in Oberkassel eingestiegen waren: In einem kaum sechs Quadratmeter großen Badezimmer war ein Zwergspitz offenbar tagelang eingesperrt gewesen, ohne Licht, ohne Futter, ohne irgendeine Chance auf Auslauf oder auch nur auf frische Luft. Gegen den Hundehalter (29) wurde daraufhin wegen Tierquälerei ein Bußgeld von 3700 Euro verhängt. Er erhob dagegen Einspruch, ein Prozess musste aber vielfach verschoben werden. Jetzt jedoch hat der Hundebesitzer nach Angaben des Amtsgerichts seinen Protest kurzfristig zurückgezogen, akzeptiert die verhängte Buße damit doch noch.