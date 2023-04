Hugo Schmitz aus Düsseldorf-Derendorf Die wilden Jahre einer Rennsportlegende

Dieterichs hatte als Kind immer zugeschaut, wie der Rennfahrer an seinem Motorrad schraubte. Das war in Bad Ems, wohin es Schmitz nach dem Krieg verschlagen hatte. Die Leidenschaft fürs Motorradfahren entstand aber noch in Derendorf, wo Schmitz‘ Vater nach dem Umzug aus Duisburg an der Kanonierstraße eine Gaststätte betrieb. Das Paddeln mit einem Faltboot auf dem Rhein war nur so lange die Lieblingsbeschäftigung des Sohnes, bis es an einem Sommertag 1935 vor dem Elternhaus mächtig knatterte. Ein Schulfreund stoppte an der Ecke Kanonierstraße/Frankenstraße mit einem Motorrad und der junge Hugo durfte einige Proberunden drehen. Der Gastwirtssohn war von der Zündapp so fasziniert, dass er immer wieder zu neuen Touren drängte und solange er die Tankkosten zahlte, durfte er nun fahren. Der Autor schreibt in seinem Buch: „Erst werden die Düsseldorfer Stadtteile durchkreuzt, dann wagt sich das Duo ins Bergische Land. Von Tag zu Tag steigt der Rausch der Geschwindigkeit und damit das Interesse für die neuesten Maschinen.“