Straßenknoten in Düsseldorf Stadt legt Politik Umbaupläne aus 2017 vor

Ralf Klein (CDU) sagte, dass bereits vor der Jahrtausendwende über das Thema gesprochen worden sei. Marko Siegesmund (SPD) erinnerte daran, dass die Verwaltung die Kreuzung schon lange im Fokus habe, ein Umbau aber intern abgelehnt worden sei und er dann selbst vor mehr als zwei Jahren wiederum einen Antrag geschrieben habe. Dass die Pläne nun auf einmal in der Bezirksvertretung 3 aufploppen, von der Stadt aber ein altes Konzept aus dem November 2017 der Politik vorgelegt wird und die Planungszeit noch einmal satte anderthalb Jahre dauern soll, „erschließt sich mir nicht“, sagte Siegesmund. Auf die Frage, in wessen Schublade bei der Stadt die Pläne so lange versteckt blieben, gab es keine Antwort. Die Verwaltung teilte den Bezirkspolitikern nur mit, dass die Freigabe, die Umbaupläne jetzt in die Politik zu bringen, erst im vergangenen Dezember gekommen sei.