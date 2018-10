Clinic Bel Etage : Hüseyin Senyurt als neuer Ärztlicher Direktor vorgestellt

Andreas Meyer-Falcke (v.l.), Hüseyin Senyurt und Andreas Schmitz, Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Senyurt gilt als einer der führenden Ärzte in den Bereichen Schulter-, Hüft- & Knieendoprothetik. Senyurt genießt international hohes Ansehen, die er nicht nur als leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor jahrelang an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vertrat, sondern auch als Chefarzt am Gemeindeklinikum Mittelrhein in Koblenz.

