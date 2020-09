Kostenpflichtiger Inhalt: Überraschung in Düsseldorf : HSBC gibt Bankhaus an der Königsallee auf

Das HSBC-Haus an der Kö Foto: RP/Ruhnau

Exklusiv Düsseldorf Die 900 Mitarbeiter, die derzeit noch an der Königsallee arbeiten, ziehen ebenfalls bis Ende 2021 in den angemieteten Komplex an der Hansaallee. Die Entscheidung überrascht auch, denn die Bank hatte an der Kö mal sehr große Ambitionen.