Kommen und Gehen : Gasthaus mit Rheinblick in Volmerswerth

Michael und Andrea Schäfer haben das Hotel und Restaurant Fährhaus umfangreich umbauen lassen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten hat Michael Schäfer Mitte Juli das Hotel und Restaurant Fährhaus am Volmerswerther Deich neu eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Beate Werthschulte

Michael Schäfer ist gelernter Hotelfachmann. Nach seiner Ausbildung zog es ihn nach England, wo er rund 20 Jahre lang in verschiedenen Luxushotels arbeitete. Eines davon leitete er in den letzten sechs Jahren vor seiner Rückkehr nach Düsseldorf 2013. Wieder in der Heimat studierte der heute 52-Jährige – unter anderem „Kreatives Schreiben“, und zwar in Englisch. Das Studium habe er sich einfach gegönnt, so Schäfer. Arbeiten will er nämlich auch künftig in der Gastronomie, und er griff deshalb sofort zu, als er hörte, dass für das Hotel und Restaurant Fährhaus ein neuer Pächter gesucht wurde.

Das gesamte Haus wurde vom Verpächter kernsaniert, er selbst hat in die Innensanierung eine sechsstellige Summe investiert. So wurden sämtliche Hotelzimmer – 13 Doppel- und sieben Einzelzimmer – komplett renoviert und neu eingerichtet. „Die Zimmer sind so ausgestattet, wie ich es mir selbst als Gast wünsche, also mit bequemen Betten, modernen Bädern, ausreichend Steckdosen, selbstverständlich kostenlosem WLAN sowie Kühlschrank und Wasserkocher“, sagt Schäfer. Eine Rezeption gibt es nicht, dafür ein gemütliches Wohnzimmer für die Gäste. Das Frühstück serviert Schäfer ihnen am „Community Table“, einem großen Gemeinschaftstisch, an dem zehn Personen Platz finden. Wer lieber etwas privater frühstücken möchte, sucht sich einen Platz im Restaurant oder bei schönem Wetter auf der Terrasse.

Das Restaurant bietet in zwei Gast­räumen Platz für 45 Gäste, dazu kommen sechs bis acht Plätze an der Bar sowie 45 weitere auf der Terrasse. Ein bisher noch ungenutzter Raum kann ab Herbst für Veranstaltungen – Seminare, Workshops oder private Feiern – gebucht werden. Neben bodenständiger deutscher Küche – beispielsweise Königsberger Klopse, Tafelspitz oder gebratene Waldpilze mit Schupfnudeln – sowie bewusst ausgesuchten hochwertigen Produkten ist es Michael Schäfer ein großes Anliegen, seinen Gästen einen besonders guten Service zu bieten. Eine kleine Weinauswahl, im Sommer mit dem Fokus auf deutsche Weißweine, Longdrinks und am Nachmittag Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab, das, wie Schäfer betont, nach und nach erweitert werden soll. So wird es demnächst das Frühstück an Sonntagen nicht nur für Hotelgäste geben.