Hotel in Düsseldorf : Jetzt kann man auf dem Balkon baden

Hotel in Düsseldorf

Die Balkone des Hotels 25Hours sind jetzt komplett in den Frankreichfarben gehalten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Rund 40 neue Hotels sind in der Landeshauptstadt in Planung. Um gegen die Konkurrenz anzukommen, sind gute Ideen gefragt. Die können auch ein bisschen verrückt sein.

Es dürfte nicht der populärste französische Brauch sein, aber im Quartier Central in Düsseldorf kann man nun auf dem Balkon baden. Seit März sind die Leitungen zu den 26 Open-air-Badewannen des Hotels 25hours freigeschaltet. Die gläsernen Geländer sind nunmehr mit den französischen Nationalfarben dekoriert. Da sich die Wannen jedoch genau hinter der weißen Fläche befinden, folgen noch Grünpflanzen, so dass die Gäste Sichtschutz genießen, wenn sie im Adamskostüm ins Schaumbad gleiten.

Anfragen für die Zimmer gibt es bereits einige. „Die Leute sehen das im Internet und fragen gezielt nach diesen Zimmern“, sagt eine Sprecherin des Hotels. In Wien hat 25hours erstmals Badewannen auf Balkonen platziert. Städtetouristen finden das Angebot cool, aber natürlich auch Einheimische, die sich einen besonderen Blick auf ihre Stadt ermöglichen wollen und vielleicht etwas zu feiern haben.

In Düsseldorf denken sich die Marketing- und Vertriebsleute immer öfter witzige Dinge aus, um Menschen in die Herbergen zu locken. Trimm dich im Treppenhaus, Mini-Golf im Foyer oder Theateraufführungen in der Suite sind nur einige Beispiele.