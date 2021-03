Planen in Düsseldorf : Das Hotel Carls gönnt sich ein neues Outfit

Carlstadt Die zuständige Bezirksvertretung 1 genehmigt den Bauantrag per Dringlichkeitsbeschluss, da die für den kommenden Freitag angesetzte Sitzung wegen Corona abgesagt wurde.

Das Hotel Carls genießt unmittelbar gegenüber des Carlsplatzes an der Ecke Bilker und Benrather Straße einen exponierten Standort, aus den Hotelfenstern wird auch gerne mal der vorbeiziehende Rosenmontagszug verfolgt – wenn er denn stattfindet. Das Vier-Sterne-Haus empfängt seit 30 Jahren Gäste, entsprechend ist zumindest das Äußere ein wenig in die Jahre gekommen. Das soll sich jetzt ändern, der Bezirksvertretung 1 wurde ein Bauantrag vorgelegt, in dem es um die Erneuerung der Dachgauben und die Umgestaltung der Straßenfassaden geht.

Die Politik hat nicht zuletzt ein Mitspracherecht, da in diesem Fall die Pläne eine Abweichung von der Gestaltungssatzung Carlstadt vorsehen. So sind Vordächer eigentlich ausgeschlossen und lediglich Dacheindeckungsmaterialien wie Schiefer, Tondachpfannen oder Betondachsteine zugelassen.

Die Erteilung einer Abweichung von der Gestaltungssatzung ist laut Verwaltung ebenso vertretbar. Das Bestandsgebäude entspricht in der Gestaltung inklusive der vorhandenen Gauben ohnehin weder in Gestaltung noch Materialität der Satzung. Der Umbau und die Umgestaltung führen dazu, dass diese Wirkung eher noch minimiert werden kann – zum Beispiel durch die Entfernung der dunklen Platten im Erdgeschossbereich. Die Gauben würden nicht vom Material her, aber dafür in der Farbgebung den Vorgaben angepasst. Die denkmalrechtliche Erlaubnis konnte daher ebenfalls bereits erteilt werden. Satzungsgeschütze Bäume sind von dem Vorhaben nicht betroffen.