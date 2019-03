Hotel-Boom: Politik diskutiert weiter über Vielzahl neuer Hotels

Einer von mehreren geplanten Hotel-Neubauten in Oberbilk. Foto: SOP Architekten

(nic) Die Pläne für zahlreiche Hotel-Neubauten in der Stadt in den kommenden Jahren beschäftigt morgen erneut die Politik. Die Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP hat eine entsprechende Anfrage gestellt, die im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung besprochen wird.

Die CDU hatte jüngst im Wirtschaftsausschuss wissen wollen, an welchen in den nächsten Jahren geplanten Hotel-Standorten auch Wohnungsbau möglich gewesen wäre. Dabei zeigte sich, dass in neun von 29 betrachteten Fällen – vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung – eine zumindest auch anteilige Wohnnutzung vorstellbar sei.