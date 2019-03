Sinkende Preise, viel Neubau : Das sind die Folgen des Hotel-Booms für Düsseldorf

An der Harkortstraße entstehen drei Hotels verschiedener Ketten – und eine neue Straße. Foto: GBI/greeen! architects

Düsseldorf Die Übernachtungspreise sinken angesichts des wachsenden Zimmer-Angebots in Düsseldorf. Die Auslastung ist aber dennoch gut, die Stimmung der Hoteliers ebenfalls. Die CDU sieht den Hotel-Boom in der Stadt kritisch.

Von Nicole Lange

Die vielen Hotel-Neueröffnungen in der Landeshauptstadt und die wachsende Zahl weiterer geplanter Häuser drücken auf die Zimmerpreise. Das geht aus dem aktuellen Branchenbarometer der Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor. Allein in der zweiten Jahreshälfte 2018 kamen laut IHK rund 450 Betten neu hinzu. 36,9 Prozent der befragten Hoteliers in Düsseldorf geben für diesen Zeitraum an, dass ihre Übernachtungspreise gesunken sind, von gestiegenen Raten berichten nur 29,4 Prozent. Entsprechend sei bei 62 Prozent der Hoteliers das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Eine durchschnittliche Höhe der Zimmerraten wurde in der IHK-Studie nicht genannt. Im Vorjahr hatten die Raten in der Düsseldorfer Hotellerie Berichten zufolge durchschnittlich 112,90 Euro betragen.

Info Umfrage bei insgesamt 104 Hotels IHK-Umfrage Für das IHK-Branchenbarometer werden 104 Hotels befragt, die selbst oder über Fremdfirmen mehr als 4300 Mitarbeiter beschäftigen. Umsatz Ihr Jahresumsatz liegt bei rund 375 Millionen Euro mit über 1,5 Millionen Übernachtungen im zweiten Halbjahr 2018.

„Die bisherigen Erweiterungen des Angebots sowie weitere Ausbaupläne wirken sich speziell in Düsseldorf belastend auf die Übernachtungspreise aus“, sagt der Vorsitzende des IHK-Ausschusses für Tourismus, Kongress- und Ausstellungswesen, Bertold Reul. 47 Prozent der Befragten klagen zudem über die Auswirkungen von Vermietungsportalen wie Airbnb auf den Hotelmarkt. Es gibt keine Statistik darüber, wie viele Wohnungen in der Landeshauptstadt dafür genau genutzt werden. Eine aktuelle Suche unserer Redaktion für das kommende Wochenende (23./24. März) in Düsseldorf ergab mehr als 300 Treffer, darunter aber auch einige, die tatsächlich gar nicht im Stadtgebiet liegen. Ein Privatzimmer in Hafennähe wurde für 37 Euro angeboten. Einfache Hotelzimmer für das gleiche Wochenende gab es ab 40 Euro, ein Vier-Sterne-Hotelzimmer ab 49 Euro.

„Es ist eine logische Folge, dass der Preis sinkt, wenn das Angebot zunimmt“, sagt auch der IHK-Experte Ulrich Hardt. Er will keine Prognosen dazu wagen, wie die Entwicklung in der Stadt sich fortsetzt. Dennoch sei angesichts der geplanten Projekte wohl kein gegenläufiger Trend zu erwarten. Momentan sind in der Stadt rund 40 Hotels in Planung oder im Bau. Im Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA (unsere Redaktion berichtete) war ebenfalls vor einer „deutlichen Marktverschärfung“ gewarnt worden. Die Rede war hier von einer um 2,8 Prozent gesunkenen Zimmerrate im vergangenen Jahr.

Die Stimmung unter den Hoteliers hat sich in der zweiten Jahreshälfte dennoch aufgehellt, wie Reul sagt. So berichten in Düsseldorf 40 Prozent der befragten Hoteliers von einer guten Geschäftslage und nur acht Prozent von einer schlechten. Trotz der zahlreichen neuen Betten waren die Hotels auch besser besucht, im Schnitt lag die Auslastung bei 72 Prozent – 4,5 Prozentpunkte besser als im Vorjahr. Dass mehr als ein Drittel der Hotels (36 Prozent) zudem optimistisch in die Zukunft blickt, dürfte auch mit dem Messe-Kalender zu tun haben. Während 2018 ein schwächeres Jahr war, findet in diesem Jahr unter anderem wieder die Kunststoffmesse K statt, die mehr als 200.000 Fachbesucher anlocken wird. Noch mehr Besucher dürften 2020 zur nächsten Druckfachmesse drupa in Düsseldorf eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Wohl auch deshalb rechnet gut die Hälfte der Düsseldorfer Hoteliers mit steigenden Preisen.

Die CDU betrachtet den Boom neuer Hotels mit Sorge und hat das Thema auf die Tagesordnung des Wirtschaftsausschusses am Dienstag gebracht. Man stelle sich die Frage, „ob den zusätzlich geplanten Übernachtungskapazitäten auch in Zukunft eine entsprechende Zahl an Gästen gegenüberstehen wird“, heißt es in der Anfrage von CDU-Ratsherr Klaus Mauersberger. Er will von der Verwaltung unter anderem wissen, welche Entwicklung der Zahl an Übernachtungsgästen erwartet wird – und welche alternative Nutzungen die Verwaltung für den Fall vorsieht, dass Überkapazitäten entstehen. Zudem fragt er, an welchen künftigen Hotel-Standorten theoretisch auch Wohnungsbau als alternative Nutzung vorgesehen werden könnte.