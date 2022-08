Turnier in Düsseldorf : Stelldichein für Olympiasieger und Weltmeister

Düsseldorf Teams aus ganz Deutschland kamen nach Düsseldorf, um sich beim „Triathlon“ aus Golf, Tennis und Hockey zu messen. Der Ausrichter wurde Zweiter.

„Von einen Tag auf den anderen konnte man nicht so richtig generieren“, sagt Bergmann. „Aber es war ein tolles Mannschaftsevent, bei der sich alle 15 Mitglieder des Triple Talent Teams eingebracht haben.“ Das TTT hatte die acht Teams aus ganz Deutschland zum Golf in den GC Hubbelrath geladen und Tennis und Hockey beim Düsseldorfer Hockey Club (DHC) ausgerichtet. Das war so attraktiv, dass einige der deutschen Sport-Helden nach Düsseldorf kamen. So waren etwa die Hockey-Olympiasieger Eduard „Eddy“ Thelen als Mannschaftsmitglied der Bully Bären (Köln) und Klaus Michler als Teil der Knöngels (Krefeld) genauso beim HoTeGo-Turnier dabei wie der amtierende Präsident der Deutschen Hockey Bundes, Henning Fastrich, der für die Stichlinge (Hamburg) antrat. „In jedem Team sind entweder ehemalige Olympiasieger, Ex-Welt- oder Europameister, aber zumindest frühere Nationalspieler und gestandene Bundesligaspieler dabei“, sagt Bergmann. „Es ist immer ein schönes Wiedersehen von alten Weggefährten.“ So hat Bergman selbst zehnmal das deutsche Hockey-Nationaltrikot getragen, Jan Fischer war unzählige Male im Dress des DHC in der Bundesliga aktiv, streifte sich mehrfach für den Deutschen Hockey Bund (DHB) das Nationaltrikot in der Halle über und holte die Vize-Europameisterschaft 2013.