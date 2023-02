Gut gemacht Bilder von Düsseldorf wecken Erinnerungen

Hilfe für Senioren Die Schaffrath Stiftung, deren Ziel es ist, ein Zeichen gegen die Benachteiligung der sozial Schwachen in der Gesellschaft zu setzen, unterstützt seit vielen Jahren regelmäßig die Organisation Herzwerk. Diese wurde 2009 von der Schauspielerin Jenny Jürgens gegründet, um die Armut und Einsamkeit von älteren Menschen in Düsseldorf zu lindern. „Herzwerk leistet eine wichtige Arbeit, und das mit viel Herzblut. Die Hilfe kommt schnell und konkret an. Wir dürfen als Gesellschaft die älteren Menschen und ihre Nöte auf keinen Fall aus den Augen verlieren“, sagt Frederic Schaffrath. Er übergab in Düsseldorf nun eine Spende über 10.000 Euro an Herzwerk. Die Organisation hilft regelmäßig 600 Senioren auf vielerlei Art und Weise. Wer sich zum Beispiel keine Matratze, ein neues Hörgerät oder keinen gebrauchten Computer leisten kann, kann sich an Herzwerk wenden. Manchmal sind es aber auch andere Dinge, die helfen, zum Beispiel das Vernetzen mit anderen Hilfsangeboten wie der Schuldnerberatung oder die Unterstützung, um sich die Fahrt zu einer Beerdigung leisten zu können. Besonders wichtig ist den ehrenamtlichen Helfern, den älteren Menschen den Kontakt zur Welt zu erhalten. Darum kann ein gebrauchtes Handy, mit dem man Verwandte anrufen kann, genauso wertvoll sein wie ein Theater- oder Kinobesuch, der ohne Herzwerk nicht möglich wäre.