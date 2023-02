Hoppediz-Wache feiert in historischer Straßenbahn Die Düsseldorfer Partybahn wippt im Takt

Ebenfalls an Bord war Kinder- und Jugendhoppeditz Niklas Wesche. Was der närrische Nachwuchs so drauf hat, zeigte auch Nina von den Pänz en de Bütt, übrigens ein talentiertes „Eigengewächs“ des Vereins. Wer so tolle Ideen hat, der bekommt auch Besuch des Prinzenpaars. Seine Tollität Prinz Dirk II. und Venetia Uåsa schauten beim Zwischenhalt in Lierenfeld in der rollenden Sitzung vorbei.