Hoppeditz-Erwachen in Düsseldorf : Tausende feiern Karneval trotz Corona

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Zum Sessions-Auftakt feierten Tausende auf dem Düsseldorfer Marktplatz die Rückkehr des Hoppeditz. Das Carnevals-Comitee hatte die Einhaltung der 2G-Regelung streng kontolliert.

Tausende Besucher haben den Start des Karnevals gefeiert – trotz der Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Mit dem Hoppeditzerwachen auf dem Rathausvorplatz begannen am Donnerstagvormittag die Festivitäten, später versammelten sich die Besucher in den Altstadtkneipen und auf dem Hoppeditzball, den das Carnevals-Comitee (CC) im Henkel-Saal ausrichtete. Wie erwartet, blieb die Besucherzahl trotz des guten Wetters hinter anderen Jahren zurück.

Die Karnevalisten haben die 2G-Regel für alle ihre Veranstaltungen festgelegt. An drei Einlasskontrollen wurde der Zugang zum Marktplatz geregelt, nur mit einem Nachweis über vollständige Impfung oder Genesung plus Personalausweis war der Zutritt erlaubt. Die Vereine – die mit einem kleinen Umzug durch die Altstadt in den Tag starteten – sollten bereits im Vorfeld die entsprechenden Nachweise ihrer Mitglieder kontrollieren. Vereinzelt wurden Besucher ohne Nachweis weggeschickt.

Allerdings war nicht der gesamte Marktplatz abgesperrt. Hunderte Besucher verfolgten die Rede des Hoppeditz im Bereich jenseits der Absperrung. Auf dem gesamten Platz wurden nur vereinzelt Masken getragen oder die zum Coronaschutz empfohlenen Mindestabstände eingehalten.

info Auszüge aus der Hoppeditz-Rede Gendern Ach übrigens sach ich schon, bevor wir jetzt starten In meinem Prolog brauchst du auf’s „gendern“ nicht warten Die deutsche Sprache ist gut, wie sie ist und die umzukrempeln ist meistens bloß Mist ... Altstadtpöbelei ... Gar vieles davon gibt’s nicht mehr heut’ herrscht nun dort ein andres Flair Zeitgemäß, halt – „up to date“ doch eines man da nicht versteht gar neuerdings da zieht es sehr fiese Subjekte in die Altstadt her Für die ist Spaß als Mob zu gängeln beleidigen und abzudrängeln, einzukesseln, anzustacheln ... Josef Hinkel Ja, gute Laune bis in den letzten Winkel dafür ham wir ihn, den Josef Hinkel Einer wär’s geworden lieber unser Freund, der Paul A. Stieber doch der Hinkel kam mit guten heißen Schnecken, warme Stuten kleine Brötchen, große Worte Reden meist aus der Retorte beliebt bis indie letzten Ecken lässt sich gerne auch mal necken ... Corona ... Doch jetzt, da steigen, ohne Grenzen wieder wohl die Inzidenzen und immer noch, gibt’s große Massen die sich nicht woll’n impfen lassen dazu sag ich frei heraus Idioten sterb’n halt nicht aus ... Köln Aus Köln da hört ich grad den Brüller Hey Leute, das ist echt ein Knüller In Trauer ist die Nachbarstadt: Der Kölner Prinz Corona hat! Das Dreigestirn in Quarantän’ gefangen, bevor es richtig losgegangen. Darauf keine Lust ich hätt, ICH geh nicht zurück ins Bett, Egal wat ihr jetzt alle macht Geht feiern wie ich, aber mit Bedacht! Vielleicht ein Bützchen, besser keins Dann wird das Virus auch nicht meins ...

Die Kneipen in der Altstadt sind beim Coronaschutz derzeit ein Flickenteppich. Viele haben freiwillig auf eine 2G-Regelung umgeschwenkt, andere belassen es bei der gesetzlich vorgeschriebenen 3G-Regelung, öffnen also auch für Ungeimpfte mit aktuellem Test. Beispiel Bolkerstraße: Während im Ballermann 6 oder im Dä Spiegel nur mit 2G mitgefeiert werden durfte, war der Zugang gleich nebenan in die Isla de Cuba oder die Villa Wahnsinn auch mit Test möglich. Die Stimmung blieb friedlich, die Polizei vermeldete am frühen Nachmittag, es habe bislang keine Zwischenfälle gegeben.

Die auch in Düsseldorf massiv steigende Inzidenz hatte die Debatten um eine Infektionsgefahr im Karneval verschärft. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte sogar gewarnt, Karneval könne zum „Superspreader-Event“ werden. Besucher vor Ort zeigten sich jedoch überwiegend entspannt. Dort überwog die Freude, dass der Karneval nach einem Jahr Zwangspause wieder starten darf.

Dass es trotz steigender Inzidenzen auch zur Prinzenpaarkürung am Freitag in einer Woche kommen wird, stellte am Donnerstag der designierte Prinz Dirk Mecklenbrauck noch nicht in Frage. „Ich gehe fest davon aus, dass das stattfindet“, sagte er. Krisenstabs-Leiter Burkhard Hintzsche schloss angesichts des Infektionsgeschehens aber eine Verschärfung der Vorgaben nicht aus. „Wir müssen die Lage dynamisch bewerten“, meinte Hintzsche. „Es ist denkbar, dass wir eventuell bei den Größenordnungen in Sälen noch werden eingreifen müssen.“