Laden auf der Friedrichstraße geschlossen Wie es mit „Holy Craft Beer“ in Düsseldorf weitergeht

Düsseldorf · Der Laden an der Friedrichstraße existiert nicht mehr, die Bars in der Altstadt und in Essen aber bleiben. Welches neue Tasting-Konzept Sebastian Knepper in der Altstadt verfolgt – und warum sich internationale Gäste über die Bierkultur in Deutschland wundern.

14.03.2024 , 13:28 Uhr

Zwölf Craftbeer-Biere vom Fass bietet Sebastian Knepper in seiner „Holy Craft Beer Bar“ an der Liefergasse an. Eine weitere Bar betreibt er in Essen. Foto: Bretz, Andreas (abr)