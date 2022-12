Weihnachtsmarkt Düsseldorf Hoher Pfand und wenig Interesse für Mehrweg-Geschirr

Ein Blick über die Besucher des Weihnachtsmarktes lässt feststellen: Gegessen wird häufig unterwegs oder an Stehtischen vor den Buden – aber von Einweggeschirr. Dabei bieten die Schausteller in diesem Jahr allesamt Mehrweggeschirr als Alternative zu den Einwegprodukten an. In verschiedenen Größen findet man Schilder mit Hinweisen darauf an den Buden. Genutzt werden kann das Angebot gegen Pfand, wie man ihn von den Glühweintassen kennt. Die Preisspanne des Geschirrpfands bewegt sich zwischen drei und zehn Euro.