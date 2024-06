Hofläden in Düsseldorf Kartoffeln, Eier, Rindfleisch – vom Bauern in der Stadt

Gut Aue Franz Ferdinand und der Rest der Herde stehen auf einer Weide mitten in Hubbelrath, auf dem Gut Aue. Der Bulle, fünf Mutterkühe und deren zehn Kälber leben hier zusammen in der hügeligen Idylle auf dem Hof der Familie Huber, die ihn bereits in vierter Generation betreibt – und die fünfte steht schon in den Startlöchern. Die Familie baut seit Jahrzehnten unter anderem Kartoffeln und Äpfel an, hält Hühner und Mastrinder. Das bedeutet: In dem Hofladen gibt es frische Eier und im Herbst auch Fleisch von den eigenen Limousin- und Angus-Rindern. Einige Jahre dürfen die Jungtiere auf der Weide verbringen, bis sie geschlachtet werden. Nahezu jedes Stück der Tiere wird verarbeitet – zu Braten oder Suppenfleisch, aber auch Rinderzunge bietet Familie Huber dann in ihrem Hofladen an.