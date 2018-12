Traditionsveranstaltung am Großmarkt: Hoffnung für den Radschlägermarkt

Zum letzten Mal hat die Stadt am Sonntag den Radschlägermarkt ausgerichtet. Das Großmarktgelände an der Ulmenstraße soll saniert werden. ⇥RP-Foto: Hans-Jürgen Bauer Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Zum letzten Mal hat die Stadt am Sonntag den traditionsreichen Flohmarkt ausgerichtet. Eine Händlerinitiative will ihn retten.

Fest steht: Am Sonntag hieß es Abschied nehmen vom Markt in seiner bisherigen Form. Zum letzten Mal bauten Hunderte Händler ihre Stände in den Obst- und Gemüsehallen des Großmarkts und in den Straßen dazwischen auf. Trotz Regens kamen Tausende Besucher, um nach Schnäppchen oder Raritäten zu suchen. In dem Labyrinth der Hallen fanden sie Antiquitäten und Sammlerstücke, aber auch Möbel, Haushaltsgegenstände oder Bücher für fast geschenkt.