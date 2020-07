Azubis in Düsseldorf : Hoffnung für Ausbildungszentrum

Düsseldorf Drei Unternehmen haben Interesse angemeldet, den Standort von Schmolz und Bickenbach zu übernehmen. Und es gibt erste Einschätzungen zu den Aussichten der Verhandlungen.

Das Ausbildungszentrum der Metall- und Stahlindustrie an der Eupener Straße an der Grenze zu Neuss könnte nun doch noch eine Zukunft haben. Die Schmolz und Bickenbach GmbH & Co. KG hatte im Juni überraschend bekanntgegeben, den Standort zum Ende des Jahres schließen zu wollen. Die Ausbilder haben laut IG Metall Düsseldorf-Neuss mittlerweile die Kündigung erhalten. Der Geschäftsführer der Gewerkschaft Volker Consoir verbreitet jetzt allerdings wieder Hoffnung, auch für die aktuell 156 Auszubildenden. „Wir haben drei Unternehmen, die ernsthaft an einer Weiterführung interessiert sind.“