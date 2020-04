Heinrich-Heine-Universität : Hörsaal für 600 Studenten ist fertig

Gut 1,5 Millionen Euro hat das neue Hörsaal-Gebäude gekostet, mit dem die Heinrich-Heine-Uni Platz für 600 Studenten schaffen will. Foto: Bußkamp, Thomas

Düsseldorf Pünktlich zum Semesterbeginn sind die Arbeiten an dem neuen Uni-Gebäude abgeschlossen. Die Halle, die 1,5 Millionen Euro gekostet hat, soll die Hörsäle 3 A bis D ersetzen, die modernisiert werden. Und Platz schaffen für den erwarteten Studentenansturm der doppelten Abi-Jahrgänge.

Es ist nur eine Übergangslösung und dementsprechend sieht es auch aus: das neue Gebäude auf dem Campus der Heinrich-Heine-Universität mit der Nummer 16.12. Mit der Stahlkonstruktion, die der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (Eigentümer und Bauherr) heute der Heine-Uni übergibt, wird Platz geschaffen für bis zu 600 Studenten. Grund: Die Hörsäle 3 A bis D sind — wie viele andere Gebäude auf dem Campus aus den 1960er und 1970er Jahren — sanierungsbedürftig und werden nun in einem Zuge renoviert und damit geschlossen.

Die Projektkosten für die Stahlkonstruktion mit Satteldach auf dem Grundstück direkt hinter dem Rektorat an der Grenze zum Universitätsklinikum liegen bei 1,5 Millionen Euro, sagt BLB-Sprecherin Christa Bohl. Binnen sechs Monaten ist die Halle aus verschraubten Sandwich-Thermoelementen entstanden. "Das Gebäude wirkt sicher technisch und kühl, doch wir sind froh, dass es keinen Container-Charakter hat", sagt Bohl.

Bis zu 600 Studenten finden nun pünktlich zum Beginn des Sommersemesters Platz in dem Stahlgerüstbau, der — im Gegensatz zu traditionellen Hörsälen — ebenerdig ist. "Damit Studenten auch noch in der letzten Sitzreihe der Vorlesung auf der Bühne folgen können, gibt es rechts und links an den Seiten Leinwände", erklärt Pressesprecher Julius Kohl. Im Fall von Akustikproblemen sollen Mikrofone eingesetzt werden.