Mein Laden in Düsseldorf : Die eigene Apotheke in 80 Tagen

Hoda Mansour hat die Apotheke an der Geibelstraße übernommen. Foto: Marc Ingel

Grafenberg Der Geibel-Apotheke in Grafenberg drohte die Schließung, da der Besitzer sich zur Ruhe gesetzt hat. Doch Hoda Mansour sprang ein, kündigte ihr Arbeitsverhältnis und versucht sich fortan als Einzelkämpferin an der Geibelstraße.

Von Marc Ingel

Am 27. April um 23.18 Uhr klingelte bei Hoda Mansour das Telefon. Eine Freundin teilte ihr mit, dass Christoph Becker seine beiden Apotheken in Grafenberg schließen und in den Ruhestand gehen würde. Ob das denn nicht was für sie wäre? Nun hatte Mansour zu diesem Zeitpunkt eine bombensichere Anstellung in der St. Bruno-Apotheke in Unterrath, „aber die Chance zur Selbstständigkeit kommt halt auch nicht so oft“, blickt die 37-Jährige zurück. Die Staufen-Apotheke an der Geibelstraße 47 schied aus, „die hat fünf Stufen und daher keine Barrierefreiheit, sie wird wohl dauerhaft schließen“, sagt Mansour. Die zweite an der Geibelstraße 83 jedoch war nahezu perfekt. „Am 29. April habe ich mit dem Besitzer zwei Stunden telefoniert, am 1. Mai mir alles angeguckt. Dann war klar: Ich mach’s.“

Nun arbeitet Hoda Mansour bereits seit zwölf Jahren in Apotheken, war vor Unterrath in Unterbilk und Derendorf beschäftigt, sie kennt sich daher aus mit dem Prozedere einer Übernahme, so ein halbes Jahr Vorlaufzeit kann da sicher nicht schaden. „So lange wollte ich aber nicht warten“, erklärt Mansour, die am 14. Mai ihren Job kündigte, „ohne irgendwas Schriftliches in der Hand zu haben“. Immerhin konnte sie Einblick in die Bücher nehmen und stellte fest: „Die Zahlen waren nicht gut, aus betriebswirtschaftlicher Sicht hätte ich es lassen sollen.“ Hat sie natürlich nicht und entschieden, es alleine zu versuchen. „Für Personal würden die Einnahmen wohl nicht reichen.“

Aber sie bekam Hilfe, von Freundinnen, Familie, sogar die Behörde spielte mit und arbeitete fix, „das dauert normalerweise schon mindestens sechs Wochen, bis das Amt das Okay gibt“, sagt Mansour, die am 4. Juli den Kaufvertrag unterschrieb. Auch der Vermieter kam ihre entgegen, „wenn es nicht klappt, könnte ich kurzfristig wieder aus dem Mietvertrag aussteigen, normal ist eigentlich eine Dauer von zehn Jahren“. Dann folgte doch noch eine Hiobsbotschaft: Die Apotheken-Betriebsordnung fordert aktuelle Architekturpläne von den Räumlichkeiten. Aber auch in diesem Punkt fand sich eine Lösung, ein Architekt aus Oberhausen erledigte das spontan und innerhalb von zwei Tagen. Ex-Apotheker Becker hat ihr zum Einstand ein Telefon mit Anrufbeantworter geschenkt und sogar besprochen: Am 30. Juni würde die Apotheke schließen, Mitte Juli aber ganz sicher wieder aufmachen. Am 11. Juli war die Schlüsselübergabe.

Am 20. Juli hat Hoda Mansour zum ersten Mal die Türe der Geibel-Apotheke für Kunden geöffnet. „In 80 Tagen zur eigenen Apotheke, nicht schlecht“, ist die gebürtige Düsseldorferin, die ihr Abi am Rückert-Gymnasium und ihr Studium an der Heinrich-Heine-Uni absolviert hat, selbst erstaunt, wie schnell alles geklappt hat. „Wir sind hier auf den Knien herumgerutscht, um sauber zu machen“, blickt die Apothekerin auf die vergangenen Tage zurück. Zwar hat sie das alte Inventar übernommen, die Regale und Schränke waren aber natürlich leer. Ein Großhandel in Essen erklärte sich bereit, die Arzneimittel ungewöhnlich schnell zu liefern – also alles in Butter.

Jetzt hat sie also wieder auf, die Geibel-Apotheke, von morgens 8.30 bis 18.30 Uhr, von 13.30 bis 14.30 Uhr gönnt sich Hoda Mansour eine Stunde Mittagspause, samstags ist schon um 13 Uhr Schluss. „Mein Privatleben habe ich natürlich erst mal auf Null heruntergefahren“, sagt die 37-Jährige. Aber sie hat es ja nicht anders gewollt und ist jetzt auch schon irgendwie stolz darauf, eine eigene Apotheke zu besitzen, „meine erste und hoffentlich auch letzte“.