Eheschließungen in der Landeshauptstadt : Weniger Heiratswillige in Düsseldorf – wegen Corona

Düsseldorf In diesem Jahr haben sich 377 Paare weniger das Ja-Wort gegeben als 2019. Damit folgt Düsseldorf einem bundesweiten Trend. Der Februar war jedoch ein beliebter Heiratsmonat.

Zwischen Januar und September wurden in der Landeshauptstadt 377 Ehen weniger geschlossen als im vergleichbaren Zeitraum 2019. Insgesamt gaben sich in diesem Jahr bislang 1788 Paare das Ja-Wort, das sind etwa 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit folgt Düsseldorf einem deutschlandweiten Trend – offensichtlich wegen der Coronavirus-Pandemie.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, haben 139.900 Paare in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 geheiratet. Das sind 29.200 weniger als im Vorjahreszeitraum. Seit der Wiedervereinigung 1990 wurden im ersten Halbjahr eines Jahres nur einmal noch weniger Ehen in Deutschland geschlossen: 2007 waren es 138.800. Damals war der Juli mit dem Datum 07.07.07 zudem ein beliebter Heiratsmonat.

In diesem Jahr führte ein besonderer Umstand dazu, dass die Zahl der Eheschließungen im ersten Halbjahr insgesamt nicht noch geringer ausfiel. Der Februar 2020 bot heiratswilligen Paaren gleich zwei besondere Termine: den 20.02.2020 und den 02.02.2020. So wurden in allen Bundesländern im Februar mehr Ehen als im Vorjahr geschlossen – auch in Düsseldorf. Hier waren es in diesem Jahr 141, ein Jahr zuvor waren es 113 gewesen.