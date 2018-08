Hochzeiten in Düsseldorf am 1.8.18

Diese Paare haben am 1.8.18 in Düsseldorf geheiratet

Düsseldorf Der 01.08.2018 - das ist ein ganz besonderes Datum, fanden viele Düsseldorfer Paare, und gaben sich an diesem Tag das Ja-Wort. Unsere Autorin war im Standesamt dabei.

Insgesamt fanden am Mittwoch 19 Trauungen im Standesamt in Düsseldorf statt, das ist die maximale Anzahl an Trauungen, die an einem Tag stattfinden können. Wer jedoch glaubt, der 1. August sei wegen der Schnapszahl besonders beliebt, liegt nicht ganz richtig. Der August gehört neben dem Mai und dem Dezember zu einem der beliebtesten Monate für Hochzeiten. Alle Mittwoche im August sind bereits komplett ausgebucht, teilte die Stadt Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der 01.08.2018 war bereits sechs Monate zuvor komplett ausgebucht. Laut Stadt waren die bis jetzt beliebtesten Daten der 9.9.99 – an diesem Tag heirateten in Düsseldorf 77 Paare – und der 11.11.11 mit 69 Paaren. Die Stadt hatte sich für diese Daten extra breiter aufgestellt.