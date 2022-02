Hochzeiten am „Schnapszahl“-Datum : 26 Paare aus Düsseldorf heiraten am 2.02.2022

Düsseldorf Der 2. Februar 2022 ist ein beliebtes Hochzeitsdatum – allein in Düsseldorf heiraten an diesem Mittwoch 26 Paare. Zwei von ihnen erzählen, warum es ausgerechnet dieses Datum sein musste.

Schminken, anziehen, frisieren: Seit fünf Stunden ist Seda Evren wach, um sich für ihre Hochzeit fertig zu machen. „Ich bin um fünf Uhr aufgestanden“, sagt Evren. Eigentlich wollte sie nicht so früh morgens heiraten – doch an diesem Mittwoch sind die Termine im Düsseldorfer Standesamt begehrt. Insgesamt 26 Paare wollen sich hier am 2.2.2022, einem sogenannten „Schnapszahl“-Datum, das Ja-Wort geben.

Bereits im November haben sich Seda und ihr Mann Oguz für den Tag angemeldet - da habe es nur noch frühe Termine gegeben. „Wenn wir schon 2022 heiraten, dann auch am 2.2.“, sagt die 24-Jährige am Mittwoch vor dem Standesamt in Düsseldorf . „Das kann man sich besser merken. Und es klingt auch schön.“ Dafür gehe es mit der Familie nach der Trauung zum Frühstück.

In Düsseldorf sind am Mittwoch 26 Trauungen geplant - üblich sind laut Stadt sonst etwa acht. Auch in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen war das Interesse an dem besonderen Datum groß. In Köln stehen am Mittwoch ebenfalls 26 Trauungen an, in Aachen öffnet das Standesamt im Weißen Saal extra.