Mein Laden : Hochwertige Designermode aus zweiter Hand

Mae Würth fühlt sich in ihrem neuen Second-Hand-Laden für Markenmode an der Arnulfstraße in Oberkassel sehr wohl. Foto: Anne Orthen (ort)

Seit inzwischen 38 Jahren betreibt Mae Würth ihr Geschäft „Mae‘s Second Hand de Luxe“ in Oberkassel, seit Oktober vergangenen Jahres im neuen Ladenlokal an der Arnulfstraße.

Von Beate Werthschulte

Mae Würth ist seit Jahrzehnten in der Modebranche zu Hause, arbeitete für so bekannte Marken wie Jil Sander oder Yves Saint Laurent. Und weil das Thema Nachhaltigkeit ihr schon vor rund 40 Jahren wichtig war, kam sie auf die Idee, ein eigenes Geschäft zu eröffnen und dort exklusive Designermode und die passenden Accessoires aus zweiter Hand anzubieten. „Ich war zu dieser Zeit in New York und habe mich inspirieren lassen, denn dort gab es damals schon solche Läden“, erinnert sie sich.

Schnell hatte sich dann herumgesprochen, dass bei „Mae’s“ internationale Labels wie Jil Sander, Chanel, Armani, Prada oder Hermès für ein Drittel, oftmals sogar für ein Viertel des Neupreises angeboten wurden. Und alles sieht aus wie neu, denn Würths Lieferantinnen haben die Sachen meistens kaum getragen und verkaufen sie, weil sie nicht mehr passen oder ihnen doch nicht so gut stehen wie gedacht.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Zudem ist die Auswahl – von Mänteln und Kleidern über Hosenanzüge und Kostüme bis hin zu edlen Strickteilen und einem kleinen Sortiment Abendmode, dazu Taschen und Schuhe – auch im neuen Ladenlokal enorm. Der Umzug wurde notwendig, weil das Haus an der Cheruskerstraße, in dem das „Mae’s“ beheimatet war, verkauft wurde und nun umgebaut wird. Zwar, so Mae Würth, seien die neuen Räume – neben dem Verkaufsraum hat sie ein gemütliches Büro eingerichtet – mit insgesamt 130 Quadratmetern kleiner als vorher, aber ihr Angebot lasse sich, nach dem Motto „Weniger ist mehr“ wunderbar präsentieren.

Ganz wichtig ist der Modefachfrau und ihren drei Mitarbeiterinnen neben dem fast täglich wechselnden Sortiment die gute Beratung und Betreuung ihrer Kundinnen. „Wir versuchen, möglichst alle Wünsche der Kundinnen zu erfüllen und ihnen viele außergewöhnliche Kleidungsstücke anzubieten, die sie woanders in der Stadt nicht unbedingt finden“, erklärt Würth ihre Philosophie. Der Erfolg gibt ihr recht, denn ihre Stammkundinnen sind ihr seit Jahren treu.