Einschränkungen für die Schifffahrt : Hochwasserwelle zieht durch Düsseldorf

Düsseldorf Das erste Hochwasser des Jahres hat Düsseldorf erreicht, mittlerweile wurde der Höchststand überschritten. Die Hochwasserwelle zieht weiter in Richtung Niederlande.

Laut Rheinpegel wurde der Höchststand des Rheins mit 7.51 Meter in Düsseldorf am frühen Freitagmorgen um 2.45 Uhr erreicht. Seitdem fällt der Pegel wieder, steht um 11.45 Uhr bei 7.44 Meter.

Die Hochwasserwelle zieht derzeit weiter in Richtung Niederlande. Bei Duisburg und Wesel sollte der Fluss im Laufe des Freitags seine Höchststände erreichen. Noch bis Samstag rechnen die Experten mit steigenden Wasserständen an den nördlichsten Messstellen in NRW in Rees und Emmerich.