Flüsse in Düsseldorf Wo es beim Hochwasserschutz noch hakt

Die Nördliche Düssel weist ein fast vollständig verändertes, begradigtes Fließprofil auf, an das sich kaum natürlicher Retentionsraum mehr anschließt. Die städtische Bebauung ragt an beiden Uferseiten oft direkt an das Gewässer heran und befindet sich in potenziellen Überflutungsflächen. Mögliche Risiken können aber mithilfe der Hochwassergefahrenkarten ziemlich genau abgeschätzt werden.