Bauen in Düsseldorf Hochwassermauer für die Altenbergstraße

Sie ist bestimmt keine Schönheit, sonderlich hoch ist sie auch nicht, aber sie wird ihren Zweck erfüllen, sollte denn der Notfall eintreten: Die Rede ist von der provisorischen Hochwasserschutzmauer, die im Vorjahr entlang der Düssel an der Zweibrückenstraße gebaut wurde. Jener Ernstfall ist eingetreten, und das ist noch gar nicht so lange her: Im Juli 2021 trat die Düssel über die Ufer, und große Teile der Ostparksiedlung wurden überschwemmt. Hätte der Wall aus Betonsteinen damals schon gestanden, wäre das womöglich in diesem Ausmaß nicht passiert, denn er ist konzipiert, um statistisch gesehen einem Hochwasser, das nur alle 100 Jahre vorkommt (HQ 100), standzuhalten.