Info-Veranstaltung der Stadt : Die Angst vor einem neuen Hochwasser in Düsseldorf ist groß

Die Angst vor einem neuen Hochwasser in Düsseldorf ist groß

Bürger konnten sich am Rathaus beraten lassen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Aufgrund der vielen Fragen von Bürgern hat Oberbürgermeister Stephan Keller einen Beratungs- und Informationstag „Hochwasser" ins Leben gerufen. Die Bürger hätten sich eine rechtzeitige Warnung gewünscht.

Für Klaus Sothen aus Hassels ist es schon zur Gewohnheit geworden, bei Regen den Hoxbach zu kontrollieren, denn mit Hochwasser hatte er schon öfter zu tun. So tat er es auch am 14. Juli und zuerst sah es sogar recht gut aus. „Der Wasserstand schien tagsüber zu sinken“, erzählt er. Dann jedoch ging alles ganz schnell. Als Sothen abends die Hühner fütterte, hörte er schon ein Rauschen und dann wurde es immer schlimmer. Plötzlich war der Wasserstand im Garten bei 1,60 Meter. Drei Meter vor dem Wohnhaus stoppten die Fluten, genutzt hat das aber nichts. „Wir hatten trotzdem Wasser im Keller. Das kam durch die Waschmaschine, die Toilette und die Dusche nach oben. Zu viert haben wir die ganze Nacht versucht, zu retten, was zu retten ist“, berichtete er.