Weihnachtshochwasser in Düsseldorf So hoch stand der Rhein über die Feiertage

Betrat man jedoch die Kniebrücke und lief ein wenig in Richtung Oberkassel, machten 7,73 Meter plötzlich doch etwas her: Der Rhein erinnerte von hier oben entfernt an den Amazonas in Südamerika, so breit war er. Das lag im wesentlich an den Oberkasseler Rheinwiesen, auf die sich der Rhein schnell ausbreiten kann. Sie bilden zusammen mit der Urdenbacher Kämpe ein wichtiges Überschwemmungsgebiet, auch zum Schutz der restlichen Stadt.