Hochwassergefahr in Düsseldorf Kann man auch Gebäude in Risikogebieten versichern?

Düsseldorf · Die Debatte um eine Pflicht-Elementarversicherung hat nach den Überflutungen in Bayern wieder Fahrt aufgenommen. Das ist auch für Düsseldorfer wichtig. Was Versicherer dazu sagen und ob auch Gebäude in Hochwassergebieten versicherbar sind.

19.07.2024 , 08:26 Uhr

Link zur Paywall Über die Ufer getretene Düssel überflutet Ostparksiedlung in Düsseldorf 10 Bilder Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Von Philip Zeitner