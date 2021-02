Erstes Hochwasser 2021 : Pegelstände steigen – Düsseldorf sperrt Parkplätze am Rheinufer

Düsseldorf Der Rhein steigt und steigt. Die Stadt Düsseldorf muss nun einige Schutzmaßnahmen treffen, damit die Altstadt nicht überflutet wird. Dazu werden Bagger und Kräne eingesetzt.

Schneeschmelze und stark Regenfälle in den vergangenen Tagen haben dafür gesorgt, dass das Wasser im Rhein stark ansteigt. Gestern näherte sich der Pegel der 7-Meter-Marke. Ab einer Höhe von etwa 8,20 Meter wird das Untere Werft überflutet. Am Montagvormittag werden die Tore am Unteren Rheinwerft zum Alten Hafen sowie an der Fährstraße in Hamm verschlossen. Die Parkplätze am Tonhallenufer und am Robert-Lehr-Ufer unterhalb der Rheinterrasse werden voraussichtlich am Dienstag gesperrt.