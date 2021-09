Hochwasser in Düsseldorf : Stadt will Wiederaufbau von Kleingartenanlagen unterstützen

Stadt will Wiederaufbau von Kleingartenanlagen unterstützen

Hochwasser in Düsseldorf

Düsseldorf Das verheerende Hochwasser richtete Mitte Juli auch in vielen Düsseldorfer Kleingärten große Schäden an. Jetzt hat die Stadtverwaltung Unterstützung für die Vereine angekündigt.

Die Stadt Düsseldorf will nach dem verheerenden Starkregen und Hochwasser Mitte Juli den Wiederaufbau von Kleingärten unterstützen. Insgesamt seien 13 städtische Anlagen von Hochwasserschäden, heißt es in einer Mitteilung. Den betroffenen Vereinen sollen deshalb gestaffelt nach den jeweiligen Schäden der Pachtzins und die Grundsteuer für das laufende Jahr teilweise oder ganz erlassen werden.

Auf Antrag werde die Verwaltung den Erlass der Grundsteuer für die städtischen Kleingärten „wohlwollend prüfen“, heißt es in der Mitteilung. Die Anträge können formlos unter dem Betreff „Hochwasserschäden Kleingartenvereine“ über den Stadtverband der Kleingärtner an das Gartenamt geschickt werden.

Kostenpflichtiger Inhalt Allein in der Anlage Im Brühl in Gerresheim etwa wurden die Schäden auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt – „hier wächst die nächsten zwei Jahre nichts mehr“, so Kassierer Ronny van Helden. Für Oberbürgermeister Keller sind die Kleingärten ein wichtiger Rückzugsort, wie er laut der Mitteilung sagte. „Diesen wollen wir den Betroffenen zurückgeben.“