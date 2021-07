Hochwasser in Düsseldorf : Das große Aufräumen hat begonnen

Auf dem Brölweg in Gerresheim werden Wassereimer aus Kellern getragen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Am Freitag hat sich die Düssel stark zurückgezogen – zurück bleiben unzählige Aufräumarbeiten für Feuerwehr und Anwohner. Einige Betroffene in Vennhausen und im südlichen Gerresheim fühlen sich dabei allein gelassen.

Am Freitag hat sich die Düssel weitestgehend in ihr Flussbett zurückgezogen. Einen Pegelstand von 1,10 Meter meldete die Feuerwehr am Morgen – in der Spitze hatte der Fluss eine nie dagewesene Höhe von 3,01 Meter erreicht. „Die Düssel ist so sprunghaft gefallen, wie sie gestiegen ist“, sagt ein Feuerwehrsprecher. Nun ist das Wasser größtenteils von den Straßen in Düsseldorf verschwunden, zurück bleiben nasse Keller und unzählige Aufräumarbeiten für Feuerwehr und Anwohner.

Auf den Straßen im südlichen Gerresheim und in Vennhausen etwa reichen aus beinahe jedem Keller Schläuche, die das Wasser aus dem Gebäude in die Kanalisation leiten. Die Anwohner haben aufgeweichte Möbel und ihr zerstörtes Hab und Gut aus den Räumen auf die Straßen geräumt – am Samstag wird die Awista den Sperrmüll abholen. Stromgeneratoren, Pumpen und Trocknungsgeräte haben sich die meisten Betroffenen über Bekannte besorgt, da sie im Einzelhandel vergriffen sind.

Rund 1700 Einsätze zählte die Feuerwehr bis zum Freitagmorgen, etwa 300 stehen noch aus. „Damit haben wir ungefähr das Niveau des Unwetters Ela erreicht“, so der Feuerwehrsprecher. Mittlerweile kämen aber immer weniger neue Notrufe rein. Nun gelte es, das Stadtgebiet von den überschwemmten Gebieten zu befreien. Das gestalte sich als extrem schwierig, da der Boden extrem durchnässt sei. „Wenn wir Wasser abpumpen, kommt aus dem Boden direkt neues Wasser nach.“

Foto: Krebs, Andreas (kan) 67 Bilder Starkregen und Unwetter in Düsseldorf – Straßen und Keller stehen unter Wasser

Das Hochwasser hat in Düsseldorf wohl auch ein Todesopfer gefordert: Am Donnerstagabend fanden Einsatzkräfte einen 57 Jahre alten Mann in Vennhausen tot auf. Die Todesursache werde zwar noch untersucht, die Einsatzkräfte gehen aber davon aus, dass der Mann in seiner Souterrain-Wohnung ertrank. Nachbarn hatten sich bereits um den Mann gesorgt.