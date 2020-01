Unfall in Düsseldorf : Hochstraße nach Unfall teilweise gesperrt

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Am Freitagmorgen stießen ein PKW und ein LKW zusammen. Die Ursache ist bisher unklar, es wurden keine Menschen verletzt.

Am Freitagvormittag hat es auf der Hochstraße im Stadtteil Derendorf gekracht: In Fahrtrichtung Kennedydamm stießen ein PKW und ein LKW zusammen. Nach Angaben der Polizei entstand dabei Sachschaden an beiden Fahrzeugen, Personen wurden jedoch nicht verletzt. Aktuell sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort,die Beteiligten werden betreut.