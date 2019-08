Hochschulen in Düsseldorf : Studierendenwerk schafft Pappbecher ab

Düsseldorf Bei Heißgetränken setzen die Campus-Cafés des Studierendwerks Düsseldorf künftig auf Nachhaltigkeit. Ab September lösen wiederverwendbare Becher die Pappbecher ab.

In den Cafés des Studierendenwerks Düsseldorfs werden ab 2. September keine Pappbecher zum Mitnehmen mehr angeboten. Der Umwelt zuliebe arbeitetet das Studierendenwerk nach eigenen Angaben mit einem Pfandsystem, in dem ein Becher für fünf Euro geliehen werden kann. Die herkömmlichen Pappbecher seien nur unter großem Aufwand zu entsorgen.

Den Deckel müssten die Studierenden aus hygienischen Gründen für zwei Euro kaufen, teilte das Studierendenwerk mit. Es dürften, so heißt es in der Mitteilung, aber auch eigene Becher für die Heißgetränke mitgebracht werden. Kaffee und Tee würden an den Tischen weiterhin in Porzellantassen serviert.