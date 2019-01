Neues Hochschulgesetz NRW: Anwesenheitspflicht an Hochschulen nur zum Teil

Düsseldorf An Heinrich-Heine-Universität und Hochschule Düsseldorf gibt es keine pauschale Umsetzung des neuen Hochschulgesetzes NRW.

HHU-Rektorin Anja Steinbeck hält nichts von Anwesenheitspflichten, wenn das Lernziel auch mit Büchern oder digitalen Medien erreicht werden kann. Selbstverständlich müsse es zudem „faire Ausnahmeregelungen geben“. Steinbeck ist nämlich durchaus für etwas mehr Zug im System: „Eine Verpflichtung zur Anwesenheit muss in den Lehrveranstaltungen möglich sein, die den Studierenden Wissen so vermitteln können wie kein anderes Format.“ Sie denke etwa an Exkursionen, Labortätigkeiten oder Veranstaltungen mit Schwerpunkt auf dem wissenschaftlichen Diskurs.

Bei der HSD werden Anwesenheitspflichten schon heute dezentral in den Fachbereichen gehandhabt. Dort müsse zunächst bewertet werden, „für welche Lehrveranstaltungen eine Anwesenheitspflicht aus didaktisch-methodischer Sicht sinnvoll sein kann“, so der Vizepräsident für Lehre, Studium und Internationales, Roland Reichardt. In jedem Fachbereich beschlössen Studienbeiräte (zur Hälfte Studierende), welche Veranstaltungen verpflichtend zu besuchen seien. Die Fachbereiche könnten also in Eigenregie entscheiden. „Dies variiert also nicht nur von Fachbereich zu Fachbereich, sondern auch innerhalb der Studiengangscurricula“, so Reichardt.