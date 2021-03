Kostenpflichtiger Inhalt: Hochhäuser in Düsseldorf : Zwei neue Türme für das Regierungsviertel

Die beste Lösung schlug der aus Düsseldorf stammende Architekt Paul Raphael Schägner mit seinem Projekt „grüne Haroldbucht“ vor. Foto: Paul Raphael Schägner

Düsseldorf Um die 100 Meter hoch sollen zwei neue Türme für das Land NRW an der Haroldstraße in Düsseldorf-Carlstadt aufragen. Bald starten dafür die Wettbewerbe. Was dort genau geplant ist.