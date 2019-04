Begabtenförderung in Düsseldorf : Mit 14 Jahren an die Uni oder ein Ticket nach Harvard

Sie nehmen am Begabten-Programm des Luisen-Gymnasiums teil: (v.l.) Clemens Wittberg, Sam Osmani und Alexander Raßbach. Foto: Endermann, Andreas (end)

Am Luisen-Gymnasium werden besonders begabte Schüler gefördert, die der normale Unterricht nicht auslastet: mit einem Schülerstudium, der Möglichkeit, eine Klasse zu überspringen, oder einem Doppel-Abitur.

Die Osterferien sind schon fast wieder vorbei. Sonderlich entspannen konnte Clemens Wittberg diesmal nicht. Während seine Klassenkameraden Urlaub vom Unterricht machen, drückt der 14-Jährige freiwillig weiter die Schulbank – allerdings nicht wie sonst am Luisen-Gymnasium, sondern in den Vorlesungssälen der Heinrich-Heine-Universität.

Wittberg hat einen Traum: Er möchte Teilchenphysiker werden und das so schnell wie möglich. Um diesen Werdegang zu beschleunigen, begann der Neuntklässler zu Beginn des Sommersemesters mit einem Studium der Mathematik. Sechs Wochenstunden verbringt er nun zusätzlich zum regulären Unterricht an der Uni und sammelt dabei Leistungspunkte, die er sich nach dem Abitur für einen schnelleren Abschluss anrechnen lassen kann. Die Umstellung von Schule auf Universität bereitete ihm keine Probleme. „Im Gegenteil, es ist ein cooles Gefühl. Man muss selbständiger arbeiten, vor allem beim Finden der Lösungswege“, sagt Wittberg. Angesprochen auf sein Alter wird er in den Seminaren manchmal schon. „Das ist aber nicht schlimm. Beim Stoff haben die Studenten schließlich dieselben Probleme wie ich.“

Info Deutsches Abitur und französisches Bac Vorversetzungen Ob ein Schüler eine Stufe überspringen darf, beschließt die Klassenkonferenz. Vorab kann der Schüler in höheren Klassen hospitieren. Abitur und Bac Im Rahmen des AbiBac-Profils können Schüler gleichzeitig die deutsche und französische Hochschulreife erwerben – mit einem Französisch-Leistungskurs, Geschichte und Erdkunde auf Französisch.

Eine Begabtenförderung wie Wittbergs Schülerstudium bedingt exzellente Noten, erklärt Angelika Miller. Die Beratungslehrerin ist die Ansprechpartnerin für Schüler am Luisen-Gymnasium, die der Unterricht unterfordert. „Ausdauer und emotionale Stabilität müssen aber auch stimmen“, sagt Miller. In Gesprächen klärt sie mit Schülern und Eltern, wie gefördert werden kann. Neben einem Schülerstudium können das auch Vorversetzungen, Begleitungen bei Wettbewerben oder Hospitationen in Kursen der Oberstufe sein. An solch einem „Drehtür-Modell“ durfte etwa Sam Osmani (16) teilnehmen. Anstatt Politik besuchte er in der achten Klasse den Philosophie-Kurs der Q1, obwohl er erst kurz zuvor aus der sechsten Klasse vorversetzt worden war. Sozialisierungsprobleme mit seinen viel älteren Mitschülern hatte er aber nie. „Man hört oft das Argument, dass man zu jung sei, um sich integrieren zu können. Ich finde eher, dass auch soziale Reife mit Intelligenz einhergehen kann“, sagt er. Als Stufensprecher kümmert er sich inzwischen sogar um die Abiball-Vorbereitungen seiner Stufe. Kann er seinen Notenschnitt von 1,0 im nächsten Jahr halten, könnte es auch mit dem angestrebten Medizin-Studium auf Anhieb klappen.