Am Dienstag soll das Thermometer in Düsseldorf auf bis zu 40 Grad Celsius steigen. Wir haben ein paar Eindrücke der heißen Tage in dieser Woche gesammelt.

Wasservögeln macht die Hitze nichts aus, leben sie doch bekanntlich ausschließlich am oder im Wasser. Da kann man sich auch mal schön aufplustern wie dieses Geschöpf am Weiher des Zooparks.