Trockenheit : Der Stadtwald ist in Gefahr

Klaus Düber beobachtet immer mehr totes Holz in seinem Revier. Foto: orth. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf 3000 Bäume im Düsseldorfer Wald sind in diesem Jahr bereits der Hitze und Trockenheit zum Opfer gefallen, die Folgen des extremen Sommers 2018 werden deutlich. Forstwirte müssen umdenken, um den Wald zu retten.

Von Dominik Schneider

Wenn Klaus Düber, Leiter des Düsseldorfer Forstreviers Süd, durch seinen Wald geht, macht er sich Sorgen. Mit gerunzelter Stirn schaut der 59-Jährige in die Wipfel der Bäume. „Die da muss bald weg“, sagt er und zeigt auf eine Buche. Einige Meter weiter erregt ein Ahorn seine Aufmerksamkeit. „Der überlebt den Sommer auch nicht“, sagt Düber traurig.

Dem Stadtwald geht es nicht gut. Die Folgen des trockenen Sommers 2018 werden immer deutlicher, und auch im Winter hat es nicht genug Niederschlag gegeben, um die Wasserspeicher im Boden aufzufüllen. Auch in diesem Jahr fehlt der Regen: Nach Angaben der Wetterplattform Kachelmannwetter ist Düsseldorf in diesem Juli mit mit einem Niederschlag von 3,7 Millimetern der zweittrockenste Ort Deutschlands. Die Folge: Rund 3000 Bäume im Waldgebiet sind der Dürre zum Opfer gefallen; ein Teil wurde bereits entnommen, der Rest wird gefällt, sobald im Herbst die Brut- und Setzzeiten der Waldtiere enden.

2190 Hektar umfasst der Düsseldorfer Stadtwald, etwa fünf Millionen Waldbesuche werden im Jahr verzeichnet. Als Eigentümer ist die Stadt verantwortlich, für die Sicherheit dieser Menschen zu sorgen. Das bedeutet auch, dass sie für Verkehrssicherheit sorgen muss. Als nicht verkehrssicher gelten Bäume in der Nähe von Wegen, an Waldrändern und Spielplätzen, die beispielsweise ihre Standfestigkeit verloren haben. Jedes Jahr, bevor die Waldsaison im Frühsommer beginnt, suchen die Mitarbeiter des Forstamtes nach solchen Bäumen und fällen sie. „Normalerweise sind wir damit im Februar oder März fertig“, erklärt Düber vom Forstrevier Süd. „In diesem Jahr waren wir bis in den Juni beschäftigt.“ Obwohl jeder Baum vorher auf Nester überprüft werde, stelle dies doch einen Eingriff in die Ruhe des Waldes zu einer Zeit dar, in der viele Tiere ihre Jungen zur Welt bringen und aufziehen.

Auch die Zahl der Fällungen im Sommer ist deutlich gestiegen: Normalerweise liegt diese bei 350 bis 400 Bäumen. „In diesem Jahr sind wir bereits bei 720 und der Sommer ist noch nicht vorbei“, warnt Doris Törkel, Leiterin des städtischen Garten- Forst- und Friedhofamtes.

Der Wassermangel versetzt die Bäume in sogenannten Trockenstress, der sie anfällig macht. „Das kann man sich vorstellen wie bei einem Menschen, dessen Immunsystem geschwächt ist“, sagt Törkel. So gibt es ein Triebsterben an Eschen, der Ahorn leidet unter dem Rußrinden-Pilz und die Nadelbäume werden vom Borkenkäfer befallen. Stürme und sterbende Bäume haben Lücken im Wald hinterlassen, so dass nun Baumarten, die auf Schatten angewiesen sind, mehr Sonnenlicht bekommen. „Unsere Buchen haben tatsächlich Sonnenbrand“, sagt Jürgen Schulze vom Forstrevier Mitte.

Man müsse die Zahl der absterbenden Bäume in Relation zur großen Gesamtzahl sehen, so Schulze, er kann dieser Zahl jedoch nicht genau bestimmen. Die aktuellen Verluste könne man noch ausgleichen: Pro Jahr werden im Düsseldorfer Wald etwa 3000 bis 5000 Festmeter Holz – das entspricht derselben Anzahl an Bäumen – geschlagen, um den Wald aufzuforsten. „Dabei wird auf Standort, Baumart und Alter des Baumes geachtet“, erklärt Schulze. Das Holz werde anschließend verkauft. „Wir fällen in diesem Jahr also nicht viel mehr als sonst, sondern kompensieren die Verluste, indem wir weniger Bäume wegen anderer Kriterien entnehmen.“ Außerdem, so Schulze, wachsen im Düsseldorfer Wald im Jahr etwa 10.000 Festmeter Holz nach.