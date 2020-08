Kostenpflichtiger Inhalt: Sommer in Düsseldorf : Kühlen Kopf bewahren!

Mitarbeiterin Jessica stand als „Model“ parat in der Eissauna „We Cool“. Bis zu 196 Grad Minus kann es darin werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bei diesem Wetter kann man schonmal heißlaufen. Aber das muss nicht sein. Ob in der Mittagspause, am Wochenende oder zum Feierabend: Das sind unsere Tipps für eine Abkühlung in Düsseldorf.