Pauline Ganz hat es gut – zumindest besser als andere. Die 19-Jährige hat eine Freundin in Düsseldorf besucht, will den Tag noch in der Stadt verbringen, ein bisschen durch die Einkaufsstraße bummeln – in kurzen Shorts und einem luftigen Trägertop. So sieht ihr Freizeitlook aus, „bloß nicht zu eng“, sagt Ganz, die in Bonn Wirtschaftspsychologie studiert und auch im Hörsaal gerne leger und luftig angezogen ist. Anders sieht das bei ihrem Job aus: Nebenbei arbeitet die 19-Jährige in der Verwaltung einer Tagespflege, hat dort viel Kontakt mit Kunden, „da habe ich schon immer eine lange Hose an“. Ihr Tipp: „einfach aushalten“.