Umwelt in Düsseldorf : Blaualgen im See im Südpark, Brückerbach fast trocken

Der See im Südpark, hier im vergangenen Sommer Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die städtische Umweltverwaltung beobachtet die stehenden Gewässer im Stadtsüden angesichts der anhaltenden Hitze und Trockenheit engmaschig. Entspannung gibt es dagegen am Rhein.

Das heiße und trockene Wetter der vergangenen Wochen bleibt nicht ohne Folgen für die stehenden Gewässer in der Stadt. Im See im Südpark wurden nun sogar Blaualgen nachgewiesen. Die Umweltverwaltung beobachte Seen, Weiher und Teiche intensiv und ergreife Maßnahmen, teilte die Stadt am Dienstag angesichts der Lage mit.

Aufgrund einer auffälligen Algenentwicklung im See im Südpark war eine Gewässeranalyse zur genauen Bestimmung veranlasst worden. Es zeigte sich, dass es sich um so genannte Blaualgen handelt, die bei langanhaltender sommerlicher Witterung und hohem Nährstoffgehalt auftreten können. Blaualgen können schädliche Stoffe bilden, die ab einer gewissen Konzentration für Mensch und Tier beim Kontakt mit dem Wasser zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Die Verwaltung beschildert den Bereich vorsorglich und behält den See intensiv im Blick.

Die Bäche im Süden Düsseldorfs seien bereits längere Zeit trockengefallen, hieß es weiter. Der Brückerbach führe nur noch wenig Wasser und werde ebenfalls kontrolliert. Im Zooparkweiher hatten Algen einen Sauerstoffmangel ausgelöst. Als erste Maßnahme hat die Umweltverwaltung deshalb veranlasst, den Schieber zur Inneren Nördlichen Düssel, die den Weiher speist, anzuheben und so Frischwasser zuzuführen.

Unterdessen entspannt sich die Situation am Rhein vorübergehend, der Pegel steigt nach den Niederschlägen im Süden Deutschlands an. Voraussichtlich wird der Rhein am Düsseldorfer Pegel am Mittwoch wieder mehr als einen Meter erreichen.