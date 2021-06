Historische Beleuchtung in Düsseldorf : Gaslaternen werden kein Weltkulturerbe

Gaslaternen in der Mühlengasse in der Altstadt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Enttäuschung für die Freunde der Düsseldorfer Gaslaternen: Die historische Beleuchtung in der Landeshauptstadt hat es diesmal nicht auf die Vorschlagsliste für das Weltkulturerbe geschafft.

Einer der Gründe für die Entscheidung ist, dass es in Berlin und Frankfurt noch größere Bestände an Gaslaternen gibt. Das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern, denn in diesen Städten ist der großflächige Abriss der Gaslaternen bereits beschlossen.